 

Мнение: Секретный Зеленский

29.01.2022, 3:40, Разное
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У Зеленского есть секреты от Байдена. Во всяком случае так пытается всех заверить сам Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он как глава независимого государства может иметь секреты, в том числе от американского лидера Джо Байдена.
Зеленский заявил, что может иметь свои секреты от Байдена
©Anna Moneymaker/Getty Images
«Я думаю, что у меня как у президента независимой страны могут быть свои секреты — так же, как и у президента США», — приводит ТАСС ответ Зеленского на вопрос иностранных СМИ, что он может знать, чего не знает Байден.

https://russian.rt.com/ussr/news/954664-sekret-zelenskii-prezident – цинк

Плюс замечательный ответ в ответ на предложение Лаврова, что если Зеленский хочет о чем-то разговаривать, пускай сам едет в Москву или в Сочи.

Проблема в том, что серьезного диалога с Зеленским не будет.

Из прочей клоунады.

1. Зеленский не согласился с оценкой США о скором нападении России. Вашингтону виднее, когда и как писать, когда и где нападет Россия.
2. Зеленский готов вступить в любой другой альянс, помимо НАТО. В ОДКБ? -)

Источник: Colonel Cassad



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