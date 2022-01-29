 

В Госдуме предложили сделать Анапу базовым курортом для постковидной реабилитации детей

29.01.2022, 3:24, Новости дня
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Вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков в ходе визита в Анапу предложил сделать город федеральным курортом для семей с детьми.

«Анапа – место, где отдыхают родители с детьми. Это направление развивается здесь уже давно. Но остается много проблем, которые нужно решать в том числе на федеральном уровне. У нашей партии есть предложение сделать Анапу федеральным курортом для семей с детьми. Мы уже обсуждаем это с общественностью, с руководством города и планируем официально выступить с такой инициативой на федеральных площадках», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как вице-спикер Госдумы, курирующий работу Комитета по охране здоровья, Владислав Даванков особое внимание в разговоре уделил необходимости поддержания и развития детских лечебных заведений, расположенных в Анапе.

«В Анапе множество санаториев и пансионатов, куда приезжают лечиться со всей России. В текущей ситуации с коронавирусом особенно важно, чтобы детям было, где восстановиться после болезни, поправить здоровье, находясь в окружении сверстников или с семьей. Анапа должна стать одним из основных таких мест притяжения. С комфортным сервисом и доступными ценами. Очень важно, что команда мэра Анапы Василия Швец уделяет особое внимание развитию курортной и бальнеологической составляющей города, ведь таких территорий, где можно не просто отдохнуть, но и реально получить лечение, в РФ не много», – отметил Даванков.

По словам Даванкова, в условиях пандемии страдает не только здоровье граждан, но и экономика, в частности ее туристический сектор. Коронавирусные ограничения значительно снизили выручку и у анапских предпринимателей, которые занимаются ресторанным и гостиничным бизнесом. В партии «Новые люди» в настоящее время разрабатывается пакет предложений по оказанию мер поддержки для среднего и малого бизнеса туристической отрасли, в частности, для городов-курортов Краснодарского края. Курируют данную работу депутаты от партии «Новые люди» Александр Демин, который возглавляет Комитет по малому и среднему предпринимательству и Сангаджи Тарбаев, глава комитета Государственной думы по туризму. 

«Город расцветает, когда в нем живут талантливые предприимчивые люди, которые придумывают что-то новое, – сообщил Даванков. – Им сейчас особенно нужна поддержка со стороны государства: больше внимание к их обращениям и инициативам, меньше проверок и бюрократической отчетности, создание комфортной социальной среды для развития, а также льготное кредитование. Мы готовим в связи с этим ряд инициатив, которые в ближайшее время представим для обсуждения».

Лидер «Новых людей» посетил Всероссийский детский центр «Смена», где сегодня проходил конкурс «Флагманы образования» АНО «Россия-страна возможностей», а также санаторно-курортный комплекс ДиЛУЧ.



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