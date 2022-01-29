 

В Эстонии решили закрыть русскоязычный телеканал

29.01.2022, 3:24, Новости дня
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В Эстонии приняли решение закрыть развлекательный русскоязычный телеканал 3+ с 1 марта, вместо него будет выходить новый канал TV3 Life, ориентированный в первую очередь на эстонских женщин, сообщила генеральный директор TV3 Grupp Eesti Сигне Суур.

Канал 3+ выходил в эфир с 2005 года. На телеканале транслируется информационная программа «Новости Таллина», передает РИА «Новости».

По словам Суур, TV3 Life предложит зрительницам различные программы о стиле жизни и качественный развлекательный контент. Выпусков новостей на новом канале не будет.

«Мы можем предложить гораздо больше эстонским зрителям», – отметила Суур порталу эстонского телерадиовещания ERR, добавив, что одной из причин закрытия 3+ является чрезвычайно высокая конкуренция программ с развлекательным контентом в русскоязычном сегменте.

Медиаэксперт Павел Иванов также заявил, что закрытие телеканала не нацелено на ущемлению российского зрителя.

«Не надо устраивать панику и говорить про ущемление русскоязычного телезрителя. Это бизнес-решение. Никакого скрытого национального подтекста там нет», – сообщил Иванов.

Руководитель медиаслужбы Таллинской городской канцелярии Кристина Россман считает, что закрытие 3+ является не самым хорошим решением.

«Решение владельцев компании закрыть русскоязычный канал с экономической точки зрения понятно. Бизнес есть бизнес. Однако в долгосрочной перспективе это сложно назвать хорошим решением. За год на телеканале 3+ «Новости Таллина» посмотрели более 260 тыс. зрителей. Один выпуск в среднем охватывал 17 тыс. человек, а в пиковые дни охват превышал 30 тыс. зрителей», – уточнила она ERR.

По ее словам, Таллин открыт для любых конструктивных предложений от других телеканалов.

В воскресенье корреспондент французского издания Le Figaro Николя Барот опубликовал репортаж с места учений Североатлантического альянса в Прибалтике, где НАТО усиливает военное присутствие, готовясь к «конфликту» с Россией. В Эстонии дислоцированы около 1 тыс. военных из Франции и Британии. 



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