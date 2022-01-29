Киев пожаловался на задержание Россией украинских рыбаков в Крыму

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что РФ задержала двух украинских рыбаков в Крыму, у которых вышло из строя судно.

Как сообщила Денисова, рыбаки Руслан Романюта и Иван Герасименко вышли на рыболовном судне «Волга» из Геническа (Херсонская область Украины) в Черное море и «домой не вернулись». По предварительным данным, двигатель судна сломался, «Волгу» вынесло к Щелкино (Ленинский район российской Республики Крым). Их «задержали российские пограничники в акватории Черного моря, о чем не была проинформирована украинская сторона».

Украинская полиция открыла уголовное дело по статье «насильственное исчезновение». Денисова заявила, что «задержание украинских рыбаков страной-оккупантом противоречит всем международным нормам права». Она обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой, призвав «принять меры по освобождению незаконно задержанных граждан Украины», передает РИА «Новости».

Летом украинское рыболовецкое судно ОД-2592 сообщало, что терпит бедствие. На помощь был направлен российский ракетный катер «Ивановец». Росморречфлот заявил, что жизни людей, находящихся на борту украинского судна, ничего не угрожает, к нему вышел буксир из Одессы. Однако позже Украина обвинила Россию в отказе помочь терпящим бедствие рыбакам.

В 2020 году украинское судно было задержано в западной части Азовского моря у берегов Крыма в субботу после того, как капитан не выполнил требование об остановке и попытался скрыться. На допросе он признал незаконную рыбную ловлю и подчеркнул, что не имеет претензий к пограничникам. Позднее задержанные за браконьерство украинские моряки были освобождены.