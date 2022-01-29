 

Киев пожаловался на задержание Россией украинских рыбаков в Крыму

29.01.2022, 3:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что РФ задержала двух украинских рыбаков в Крыму, у которых вышло из строя судно.

Как сообщила Денисова, рыбаки Руслан Романюта и Иван Герасименко вышли на рыболовном судне «Волга» из Геническа (Херсонская область Украины) в Черное море и «домой не вернулись». По предварительным данным, двигатель судна сломался, «Волгу» вынесло к Щелкино (Ленинский район российской Республики Крым). Их «задержали российские пограничники в акватории Черного моря, о чем не была проинформирована украинская сторона».

Украинская полиция открыла уголовное дело по статье «насильственное исчезновение». Денисова заявила, что «задержание украинских рыбаков страной-оккупантом противоречит всем международным нормам права». Она обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой, призвав «принять меры по освобождению незаконно задержанных граждан Украины», передает РИА «Новости».

Летом украинское рыболовецкое судно ОД-2592 сообщало, что терпит бедствие. На помощь был направлен российский ракетный катер «Ивановец». Росморречфлот заявил, что жизни людей, находящихся на борту украинского судна, ничего не угрожает, к нему вышел буксир из Одессы. Однако позже Украина обвинила Россию в отказе помочь терпящим бедствие рыбакам.

В 2020 году украинское судно было задержано в западной части Азовского моря у берегов Крыма в субботу после того, как капитан не выполнил требование об остановке и попытался скрыться. На допросе он признал незаконную рыбную ловлю и подчеркнул, что не имеет претензий к пограничникам. Позднее задержанные за браконьерство украинские моряки были освобождены.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Песков не исключил отдельной встречи Путина и Лукашенко 30 июня

13.04 / Байден заявил о наличии у США вакцин «для каждого американца»

09.08 / Лукашенко получил письмо от Путина и высказался об отношениях с Россией

17.08 / Пес из РФ впервые получил итальянскую премию «Собачья верность»

07.07 / Independent – советник по нацбезопасности Великобритании предупредил, что мир может стать более опасным

11.02 / Задержан обвиняемый в жестоком убийстве учительницы в Воронеже

30.08 / В Броварах местный житель нашел арсенал оружия – полиция

01.06 / “Что за хайп? Что за цирк с конями?” Потураев объяснил, почему хочет отсрочить норму об украинском дубляже фильмов

16.08 / Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих

19.11 / ГБР открыло дело о госперевороте и вызвало на допрос лидеров Революции достоинства – журналист

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика