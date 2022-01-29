 

Президент Хорватии сравнил премьера с «украинским агентом»

29.01.2022, 3:24, Новости дня
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Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что глава правительства страны Андрей Пленкович, сравнивший его с «российским чиновником», сам ведет себя как «украинский агент».

Миланович заявил, что действует как хорватский президент. Кроме того, он заявил: «Слава богу, что есть они (Украина), потому что тогда мы не худшие». Он отверг заявления о том, что является пророссийским политиком, отметив, что «на прошлой неделе был проамериканским», когда «призывал правительство принять подарок» от США «в виде 80 с чем-то Bradley». «Видите, как это меняется от недели к неделе», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на HINA.

Напомним, Миланович заявил, что в случае начала военного конфликта на Украине его страна уберет всех своих военных из региона. При этом политику США и Джо Байдена он назвал «опасной», а Украину – коррумпированной страной, которой нет места в НАТО. Пленкович заверил, что правительство страны не имеет отношения к этим заявлениям.



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