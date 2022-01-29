Байден объявил о скорой переброске войск США в Восточную Европу

В ближайшем будущем США перебросят американские войска в страны Восточной Европы, сообщил президент США Джо Байден.

«Я отправлю войска США в Восточную Европу, в (или он, возможно, сказал «и») страны НАТО в ближайшее время», – приводит его слова РИА «Новости».

Уточняется, что войск планируется перебросить «не очень много», передает ТАСС.

Напомним, Байден заверил в отсутствии намерений размещать на Украине войска НАТО и США. При этом президент США заявил, что может в ближайшее время принять решение об отправке в Европу «части» американских войск, приведенных в состояние повышенной готовности.