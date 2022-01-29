 

Зеленский заподозрил США в преувеличении угрозы «вторжения» РФ на Украину

29.01.2022, 2:39, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что Вашингтон может целенаправленно преувеличивать угрозу «российского вторжения», сообщают СМИ.

Politico отмечает, что в ноябре Зеленский «бил тревогу так, что громче некуда», сейчас же он убеждает президента США Джо Байдена, что «противостояние с Россией не является таким уж страшным». Его окружение связывает «изменение настроя» с «растущим раздражением в отношении администрации Байдена». В Киеве, а также «некоторые» официальные лица в Европе считают, что США «преждевременно и безосновательно позволили дипломатам покинуть Украину». Это «испугало местных жителей, а также финансовые рынки», «для Киева стоимость заимствований повысилась», передает ТАСС.

Также источник сообщил об опасениях Зеленского относительно того, что США могут «специально преувеличивать угрозу со стороны президента РФ Владимира Путина, поскольку это даст политическое пространство для заключения договоренностей с Кремлем, к примеру, таких, которые усилят контроль Москвы над Донбассом». «Администрация Байдена уже давно отрицает, что что-то подобное рассматривается», – пишет издание.



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