“Брат легендарного комбата имел огромный кредит доверия”. Арахамия отреагировал на сообщение о взяточничестве нардепа Кузьминых

“Мы, как и вы, узнали из СМИ информацию о том, что народный депутат Сергей Кузьминых задержан НАБУ. Для нас эта новость стала шоком, потому что Сергей Кузьминых – волонтер, брат легендарного комбата “киборгов” Олега Кузьминых, который героически защищал нашу независимость, достойно прошел плен и после него смог вернуться на службу. Поэтому Сергей Кузьминых получил от команды огромный кредит доверия”, – заявил Арахамия.

Он отметил, что Кузьминых “если совершил преступление, то должен понести ответственность по закону”.

“И в этом случае мы не будем прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами, как это делают некоторые политики, имеющие на руках подозрение в государственной измене. Закон один для всех, вне зависимости от фамилий и биографии. Прежние заслуги перед страной не являются и не должны быть ни для кого амнистией. Поэтому мы приветствуем усилия антикоррупционной инфраструктуры по выявлению коррупционных правонарушений”, – резюмировал Арахамия.

Контекст:

Олег Кузьминых участвовал в боях за донецкий аэропорт, в 2015 году во время одного из них был взят в плен боевиками, пробыл в плену 124 дня. Это его боевики привезли в январе 2015 года на место расстрела остановки общественного транспорта в Донецке и представили местным жителям как виновника обстрела.

Сергей Кузьминых – его младший брат. В Верховную Раду прошел как мажоритарщик (баллотировался в 67-м округе в Житомирской области). Сегодня НАБУ сообщило о разоблачении нардепа “на горячем” – при получении 558 тыс. грн взятки. По данным детективов, нардеп получил эту сумму за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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