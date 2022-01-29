 

Илларионов назвал “очень простой” план мирного решения конфликта на Донбассе

29.01.2022, 2:20, Новости дня
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“Восстановление международно признанных границ Украины, в соответствии с которыми вся территория Донецкой и Луганской области, вся территория Крыма, включая и Севастополь, являются неотъемлемыми частями украинской территории. Восстановление международного права в соответствии с уставом ООН, Будапештским меморандумом, заключительным актом Хельсинского совещания по безопасности и сотрудничества в Европе, двусторонним российско-украинским договором, неотмененным в том числе и Россией. Вот в соответствии с этим – это тот самый мирный план, который действительно обеспечит стабильный, долговременный мир для обоих народов”, – сказал Илларионов.

По его мнению, Минские соглашения, выполнения которых требует от Киева Москва, – это путь к ликвидации суверенитета Украины.

По словам экс-главы МИД Павла Климкина, Россия хочет иметь непосредственное влияние на всю Украину, это не вопрос Донбасса.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).      

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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