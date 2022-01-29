 

Китайцы провели испытания гиперзвукового двигателя

29.01.2022, 1:56, Новости дня
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Ученые из китайского университета Цинхуа, занимающегося преимущественно проблемами авиации и освоения космоса, провели испытания гиперзвукового двигателя.

Вероятно, с этим агрегатом выйдут первые гиперзвуковые самолет, предназначенные для сверхбыстрых полетов с выходом на суборбитальную высоту.

По имеющейся информации, китайцы вывели за пределы атмосферы агрегат при помощи двухступенчатой ракеты. Там он был испытан в режиме гиперзвукового передвижения. Это только одно из многочисленных испытаний, которые еще предстоит провести, говорят специалисты. Однако на финише ждет очень ценный «приз» – принципиально новое летающего транспортного средства, способного передвигаться почти с такой же скоростью, как космические корабли.



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