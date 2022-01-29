 

В Испании детей неправильно вакцинировали от коронавируса

29.01.2022, 1:53, Новости дня
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Порядка 100 детей в Испании неправильно привили от коронавирусной инфекции, вакцину развели с водой вместо физраствора, сообщил главврач первой медслужбы автономного сообщества Кантабрии Антонио Мартинес.

Происшествие случилось в Сантандере в декабре, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Мартинеса.

«В качестве растворителя для вакцины использовалась вода, хотя лаборатория предлагает использовать физраствор», – сказал он.

Ошибку заметил медбрат. Мартинес добавил, что вода не нанесет вреда, но в этом случае не гарантируется стопроцентная эффективность появления защиты от заболевания.

«Эксперты предлагают взять образцы крови», провести анализ и исходя из результатов ввести одну или две вакцины, потому что «цель – чтобы дети были защищены», подчеркнул главврач.



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