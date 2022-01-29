 

Производитель виски Johnnie Walker пожаловался на истощение запасов

29.01.2022, 1:53, Новости дня
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Из-за высокого спроса в период распространения коронавируса запасы алкоголя Diageo истощились, сообщила британская компания, которая является одним из крупнейших в мире производителей алкогольной продукции.

Diageo выпускает алкоголь под брендами Johnnie Walker, Guinness, White Horse, Crown Royal, Smirnoff, Baileys, Captain Morgan, Gordon’s и другими. Так, запасы виски Crown Royal, Lagavulin и текилы Don Julio подходят к концу. Поясняется, что для возобновления продаж ряда марок понадобится несколько лет, поскольку срок выдержки довольно долог, пишут «Ведомости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Напомним, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич заявил, что употребление алкоголя может снизить иммунитет и сделать человека более уязвимым к заболеваниям, включая коронавирусную инфекцию.



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