 

Британия собралась объявить об ужесточении санкций против России

29.01.2022, 1:53, Новости дня
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В понедельник МИД Великобритании намерен объявить в парламенте страны об ужесточении санкций против России, сообщил источник в британских правительственных кругах. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе собирается провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник ТАСС заявил, что Лондон «нацелился на стратегические и финансовые интересы России». При этом не уточняется, идет ли речь о введении новых санкций или же планируется просто принять санкционный пакет, который вступит в силу в случае «вторжения» РФ на Украину. 

Глава британского правительства Борис Джонсон «обсудил дипломатические тактические приемы и санкционные варианты» с главой МИД Великобритании Лиз Трасс «на прошлой неделе, прежде чем проинформировал кабинет министров по ситуации и следующим шагам правительства», сказал источник. Кроме того, Лондон «присоединится к дискуссиям» в СБ ООН «в понедельник в попытке оказать дальнейшее давление на Россию».

Источник заявил, что Джонсон рассмотрит в эти выходные дни варианты ослабления якобы существующей «российской агрессии» в Восточной Европе, в том числе посредством развертывания и усиления оборонных возможностей НАТО. Он «обратился с просьбой к руководителям сил обороны и разведки рассмотреть дальнейшие оборонительные варианты».

В канцелярии Джонсона сообщили, что «премьер-министр решительно настроен активизировать дипломатические усилия и нарастить силы и средства сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе». Он рассчитывает провести на следующей неделе телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В разговоре Джонсон «подчеркнет необходимость для РФ отступить и вступить в диалог по дипломатической линии». Источник рассказал, что Джонсон намерен «совершить поездку в регион в предстоящие дни». Источник уточнил, что речь идет о Восточной Европе.



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