 

“Не исключаю”. Кличко ответил, будет ли баллотироваться в президенты

29.01.2022, 1:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“А что, у нас выборы? Те, кто находится сейчас при власти, – они же думают об этом постоянно. Но выборов нет. Им очень нравится, они схватились за эти кресла. Мне кресла не нужны. У меня все в жизни есть. Когда будут президентские выборы, тогда я с большим удовольствием смогу дать вам ответ. Но если нужно будет, то я не исключаю этого”, – ответил Кличко на вопрос о президентских амбициях.

Контекст:

Следующие очередные президентские выборы должны пройти в 2024 году.

Кличко занимает пост мэра Киева с июня 2014 года. На очередных местных выборах 26 октября 2020 года он победил в первом туре.

В 2021-м году его несколько раз спрашивали о президентских амбициях. В мае мэр отметил, что до следующих президентских выборов еще больше трех лет и за это время “может политически столько воды уйти, что говорить об этом [рано]”. 

В начале октября Кличко на подобный вопрос ответил, что “это все разговоры” и он нигде не озвучивал таких намерений, а в конце того же месяца сказал, что вокруг этого вопроса много спекуляций. “Журналисты шутят и начинают спекулировать – [президент Украины Зеленский] Владимир Александрович начинает нервничать. А потом правоохранители приходят и начинают рассказывать о какой-то коррупции”, – заявил мэр.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Глава МИД Чехии призвал Европу не бояться Россию и сохранять единство

16.06 / Das Erste – солдат бундесвера выслали из Литвы за антисемитские песни и домогательства

25.05 / США призвали Грузию к энергонезависимости от России

06.12 / Сын Королевской владеет криптовалютой на $23 млн

05.02 / Сенат США собрался оценить влияние других стран на местных экстремистов

20.09 / Генсек ООН отказался рассмотреть запрос США о санкциях против Ирана

06.03 / “Укроборонпром” проверит своего топ-менеджера на наличие связей с Россией

22.01 / «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» объединятся на базе эсеров

21.09 / Власти Китая обнаружили коронавирус на упаковке кальмаров из России

26.06 / Запрет на въезд иностранцев в Израиль продлили до 1 августа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика