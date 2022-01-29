“Не исключаю”. Кличко ответил, будет ли баллотироваться в президенты

“А что, у нас выборы? Те, кто находится сейчас при власти, – они же думают об этом постоянно. Но выборов нет. Им очень нравится, они схватились за эти кресла. Мне кресла не нужны. У меня все в жизни есть. Когда будут президентские выборы, тогда я с большим удовольствием смогу дать вам ответ. Но если нужно будет, то я не исключаю этого”, – ответил Кличко на вопрос о президентских амбициях.

Контекст:

Следующие очередные президентские выборы должны пройти в 2024 году.

Кличко занимает пост мэра Киева с июня 2014 года. На очередных местных выборах 26 октября 2020 года он победил в первом туре.

В 2021-м году его несколько раз спрашивали о президентских амбициях. В мае мэр отметил, что до следующих президентских выборов еще больше трех лет и за это время “может политически столько воды уйти, что говорить об этом [рано]”.

В начале октября Кличко на подобный вопрос ответил, что “это все разговоры” и он нигде не озвучивал таких намерений, а в конце того же месяца сказал, что вокруг этого вопроса много спекуляций. “Журналисты шутят и начинают спекулировать – [президент Украины Зеленский] Владимир Александрович начинает нервничать. А потом правоохранители приходят и начинают рассказывать о какой-то коррупции”, – заявил мэр.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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