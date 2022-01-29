Жесть собачья. 18+

Бездомные псы нападают на людей. Но репрессивные меры не помогут решить проблему. Что поможет — объясняет кинолог.

22 января в забайкальском селе Домна стая бездомных собак напала на семилетнюю девочку и загрызла ее насмерть. Трагедия произошла на пустыре в десяти метрах от жилых домов. Возле здания местной администрации в связи с произошедшим собрался стихийный митинг. Жители неоднократно жаловались на агрессию беспризорных животных и бесконтрольных рост их численности. Местные чиновники не предприняли никаких мер для решения проблемы. В регионе нет муниципальных приютов для бездомных собак и кошек, программа отлова и стерилизации также не функционирует.

Фото: Арден Аркман / «Новая»

Незадолго до случая в Забайкалье, 14 января, в деревне Аркатово Тверской области бездомные собаки, сбежавшие из вольера, где их содержала куратор-волонтер, загрызли шестилетнего мальчика на глазах у матери. В Твери функционирует один муниципальный приют, рассчитанный на 100 животных. По данным волонтеров-зоозащитников, в области больше двух тысяч бездомных собак.

В середине ноября прошлого года в ХМАО возбудили уголовное дело после того, как стая бродячих собак загрызла 43-летнюю женщину. А в декабре 2021 года в Якутске погибла доцент Северо-Восточного федерального университета Сардана Слепцова — ее тоже атаковали бездомные собаки. Жители округа несколько лет обращались с письмами и петициями к представителям местной администрации, их игнорировали. Теперь Следственный комитет возбудил уголовные дела.

После гибели девочки в Забайкалье глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата подготовить предложения по усовершенствованию законодательства. Поправки в законодательство должны предусматривать механизмы предупреждения нападений бродячих животных и систему контроля за исполнением должностными лицами обязанностей в этой сфере с определением пределов ответственности, сообщается на сайте СКР.

Это уже не первая законодательная инициатива в данном вопросе. В 2018 году вступил в силу закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В нем, в частности, закреплена обязанность владельцев животных обеспечивать им надлежащий уход, предотвращать появление нежелательного потомства и пристраивать питомцев, если заботиться о них нет возможности.

Но основная часть поголовья безнадзорных животных — это не выброшенные хозяйские собаки, а родившиеся на улице поколения и поколения одичавших дворняг.

Законом регламентируется обращение с бездомными животными. Но действует он преимущественно на бумаге. В статье 17 указано, что жестокое обращение с ними недопустимо. То есть травить, отстреливать, отлавливать и убивать безнадзорных собак и кошек нельзя. Также в документе говорится, что стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением агрессивных особей. В законе предусмотрено содержание животных без владельцев в приюте до конца жизни или возможность их возврата на прежние места обитания при отсутствии немотивированной агрессии. В реальности же проблему бездомных животных безуспешно пытаются решить неравнодушные волонтеры и зоозащитники, на свои средства и пожертвования устраивающие частные приюты, оплачивающие передержки, ветеринарные услуги по вакцинации и стерилизации.

По данным на 2021 год, в 16 регионах РФ вообще нет ни одного государственного приюта. Возводить там инфраструктуру нужно с нуля, но кто должен оплачивать строительство муниципальных приютов, неясно. С момента вступления закона в силу в 2018 году из федерального бюджета не было выделено средств на постройку приютов, только разовые вспомогательные субсидии, частично покрывающие расходы. Вложатся ли Тверская и Ульяновская области, Адыгея, Калмыкия, Карачаево-Черкесия в приюты для бездомных животных, перенаправив средства регионального бюджета от ремонта дорог и постройки детских садов и поликлиник, на которые и так не хватает денег? Статистика нападений на людей бродячими стаями дает однозначный ответ на этот вопрос.

Некоторые регионы подошли к проблеме по-живодерски. В Краснодарском крае, где ситуация с бездомными животными одна из самых тяжелых в РФ в силу теплого климата, обилия кормовых ресурсов и многолетнего бездействия региональных властей, животных просто убивают. Редко это делают отчаявшиеся достучаться до администрации местные жители. Местное руководство поставило убийство на поток. Подрядчик, который в документах приравнял собак к синантропным особям — лисам, шакалам и другим, — обездвиживает животных с помощью дротика с транквилизатором, а затем убивает. Или просто травит токсичными веществами. Зачастую недобитые животные погибают в муках на глазах у местных жителей, в том числе детей. За прошедшие полгода только в Армавире так было уничтожено 496 собак. В области есть частный крематорий, куда свозят трупы, а иногда и сжигают заживо обездвиженных, но не убитых животных. Во всем Краснодарском крае нет ни одного государственного приюта для животных, зато бездомных собак в одном Сочи больше четырех тысяч.

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Даже в Москве, где работает 13 муниципальных приютов, проблема бездомных животных не решена. В каждом из таких приютов сегодня содержится по несколько тысяч собак и несколько сотен кошек. Согласно нормативам, на 60–80 животных должен приходиться один сотрудник. На деле этот сотрудник обслуживает 200–250 особей. И все, что он обязан делать (и успевает), — кормить и наводить базовую уборку. В тех приютах, где нет волонтеров, собаки годами живут по 8–10 штук в вольере, никогда не гуляют, едят из общей кастрюли, а сильные объедают слабых. Кошки видят человека один раз в день: во время уборки или когда им приносят еду. Полностью убрать бездомных животных с улиц такая система не позволяет, не говоря уже об обеспечении им качественного ухода, социализации и дальнейшего устройства к новым хозяевам.

Решить проблему бездомных животных никакие репрессивные законы не помогут. Так же, как и повсеместное истребление бездомных собак и кошек.

Без поднятия культуры владения домашними животными и ответственного отношения к тем, кого мы приручили, новое поголовье разведется в очень короткие сроки. А убийство как способ решения социальной проблемы — плохой фундамент для создания гуманного гражданского общества.

Нужны продуманные и системные государственные инвестиции в создание инфраструктуры муниципальных приютов достаточной вместимости, с качественным ветеринарным обслуживанием, поголовной стерилизацией без возврата на улицу, привлечением специалистов-кинологов, а также полной прозрачностью и открытостью для волонтеров.

Анастасия Егорова, корреспондент

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