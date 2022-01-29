 

Ученые назвали три главные загадки Солнечной системы

29.01.2022, 1:12, Новости дня
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Оказывается, о Солнечной системе известно далеко не все. Ученые назвали три самые главные загадки, разгадать которые пока не в силах современная наука.

Первая касается Немезиды, таинственного небесного тела, которая якобы расположена где-то на краю нашей Солнечной системы. Ученые не могут ни подтвердить, ни опровергнуть данное предположение, а потому говорят, что эта теория не может считаться псевдонаучной.

Еще одна загадка – это Нептун. Планета действительно очень удалена от Солнца, но излучает очень много тепла. Также ученым не дает покоя тема алмазного дождя на данной планете. Еще одна тайна – это происхождение объекта, очень напоминающего стену на Япете, спутнике Сатурна.



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