Россия занимает третье место среди лидеров по освоению космоса

Некогда за первенство в освоении космоса сражались только США и СССР. Но времена изменились, и теперь в мире уже 111 стран, так или иначе осуществляющих свои космические программы.

На третьем месте Россию удерживает несколько бесспорных фактов: РФ сама запускает космические аппараты, разрабатывает самые масштабные проекты, запускает периодически людей в космос, сама создает и производит космическую технику.

Однако золотой век космонавтики для РФ прошли еще в 80-х годах. Фактически, это случилось еще перед развалом СССР. За несколько десятилетий США так и остались мировым лидером. А вторую позицию прочно занял Китай. Впрочем, эксперты не исключают, что в будущем РФ способна возвратить себе не только второе место, но и позицию лидера.