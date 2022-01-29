 

Россия занимает третье место среди лидеров по освоению космоса

29.01.2022, 1:12, Новости дня
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Некогда за первенство в освоении космоса сражались только США и СССР. Но времена изменились, и теперь в мире уже 111 стран, так или иначе осуществляющих свои космические программы.

На третьем месте Россию удерживает несколько бесспорных фактов: РФ сама запускает космические аппараты, разрабатывает самые масштабные проекты, запускает периодически людей в космос, сама создает и производит космическую технику.

Однако золотой век космонавтики для РФ прошли еще в 80-х годах. Фактически, это случилось еще перед развалом СССР. За несколько десятилетий США так и остались мировым лидером. А вторую позицию прочно занял Китай. Впрочем, эксперты не исключают, что в будущем РФ способна возвратить себе не только второе место, но и позицию лидера.



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