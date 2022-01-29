СМИ: Санкции США против РФ могут коснуться банков и суверенного долга

CША не рассматривают введение против РФ санкций, затрагивающих экспорт нефти и газа, планируемые ограничения коснутся принадлежащих государству банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, санкции могут коснуться банка ВТБ. Издание уточняет, что список не окончательный и в него могут быть внесены изменения. По данным The Wall Street Journal, проработка санкций находится на заключительной стадии, передает ТАСС.

Среди рассматриваемых санкций нет мер против российских энергетических компаний, в том числе против «Северного потока – 2», и нет планов отключения РФ от системы платежей SWIFT.

При этом, отмечает издание, РФ сейчас лучше подготовлена к тому, чтобы противостоять санкциям, чем в 2014 году, поскольку меньше опирается на иностранные займы и при этом показывает достаточно высокий уровень экономического роста. Устойчивости экономики РФ также способствуют высокие цены на энергоносители.

Ранее стало известно, что Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Возможность введения санкций против газопровода не исключили глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава МИД Германии Анналена Бербок.

До этого замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» РФ на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Она также в шутку поддержала идею использования «Северного потока – 2» для перекачки водки. В Кремле на это ответили, что пусть лучше в Вашингтоне шутят, чем занимаются нагнетанием обстановки в Европе.