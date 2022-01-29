Против бросившей ребенка в вольер к медведю женщины в Ташкенте возбудили дело

Органы прокуратуры Узбекистана возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая перекинула свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, по статье «покушение на умышленное убийство», предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры страны.

«В отношении женщины, сбросившей девочку в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, возбуждено уголовное дело по статье «покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В пресс-службе добавили, что женщина является матерью пострадавшей трехлетней девочки.

Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 25 лет или пожизненного лишения свободы.

Напомним, что молодая женщина в зоопарке Ташкента перекинула девочку в вольер с бурым медведем, хищник ребенка не тронул. Девочка пострадала от падения с высоты почти пять метров.