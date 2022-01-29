 

Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира

29.01.2022, 1:08, Новости дня
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Депутаты норвежского парламента выдвинули экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира в 2022 году, сообщил ее советник Франак Вячорка.

Вячорка сообщил, что депутаты Вервик Булестад и Харек Элвесен выдвинули Тихановскую «за то, что она является символом продолжающейся борьбы белорусских граждан за свободу», передает ТАСС.

Напомним, в 2021 году Тихановскую уже выдвигали на Нобелевскую премию мира. Однако экс-кандидат в президенты Белоруссии награду не получила. Лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года стали российский журналист Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.



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