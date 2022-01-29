Пресс-конференция Зеленского и новый пакет военной помощи Украине. Главное за день

Зеленский дал пресс-конференцию

Состоялась пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского с иностранными СМИ. Во время нее он прокомментировал разговор с лидером США Джо Байденом, заявив, что у них не было разногласий. Также, по словам президента, уровень эскалации на украинских границах со стороны войск Российской Федерации сейчас не выше, чем был в начале 2021 года.

Зеленский отметил, что Украина готова рассмотреть возможность вступления в любой оборонный альянс с другими странами, помимо НАТО, и призвал Запад ввести санкции против России сейчас, а не после полномасштабного вторжения.

Военная помощь США

В Украину прибыла четвертая партия военной помощи от Соединенных Штатов. Самолет доставил 81 тонну боеприпасов различного калибра.

Зеленский и Макрон провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политики, в частности, обсудили возобновление переговоров в нормандском формате.

Нардепа от “Слуги народа” подозревают во взяточничестве

Национальное антикоррупционное бюро разоблачило на получении взятки в полмиллиона гривен действующего народного депутата. По данным главного редактора издания “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова, речь идет о нардепе от “Слуги народа” Сергее Кузьминых.

На этот случай отреагировал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия. Он отметил, что Кузьминых “если совершил преступление, то должен понести ответственность по закону”.

Стрельба на “Южмаше”

В Днепре из-за стрельбы на заводе “Южмаш” объявили двухдневный траур.

Одна из пострадавших в стрельбе – 22-летняя Жанна Шарова – пришла в себя. Ей провели операцию по удалению части кишечника и перелили 4,5 литра крови. Девушку ждет еще одна операция.

Состоялся суд по избранию подозреваемому в стрельбе контрактнику Артемию Рябчуку меры пресечения. На суде он признал вину и извинился. Его отправили под арест на 60 дней.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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