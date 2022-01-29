 

“Схемы” обнаружили связи между директором ГБР и членами комиссии, которые голосовали за его назначение

29.01.2022, 0:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сообщается, что четверо из шести членов конкурсной комиссии, рекомендовавшие президенту Владимиру Зеленскому назначить Сухачева на должность директора ГБР, находятся в одной редакционной коллегии научно-практического журнала “Вестник уголовного судопроизводства”.

По данным “Схем”, один из членов комиссии, профессор кафедры правосудия юридического факультета Киевского национального университета имени Шевченко Оксана Кучинская, проголосовавшая за признание Сухачева победителем конкурса, в 2019 году издала в соавторстве с ним книгу – научно-практический комментарий “Закон Украины “О судоустройстве и статусе судей”. Отмечается, что в состав авторского коллектива издания, в частности, вошел заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров.

На еще одну книгу Кучинской – научно-практическое руководство “Процессуальные документы досудебного расследования”, изданное в 2018 году, – готовил рецензию Сухачев. Компанию в этом ему также составил Олег Татаров, сообщают “Схемы”.

В комментарии расследователям Кучинская и Сухачев сказали, что не знают друг друга, а познакомились лично во время собеседования.

По информации “Схем”, Оксану Кучинскую на должность члена комиссии назначил президент. А Олег Татаров, говорится в расследовании, в Офисе президента отвечает за правоохранительное направление.

Контекст:

Сухачев исполнял обязанности главы ГБР с сентября 2020 года. Он участвовал в конкурсе на должность полноценного руководителя ведомства.

В целом документы на конкурс, по данным Bihus.info, подали 11 человек, из них к конкурсу допустили семь кандидатов. В финальную часть отбора вышли Сухачев и двое его подчиненных: руководитель и заместитель руководителя управления по обеспечению личной безопасности ГБР Александр Козленко и Сергей Мережко.

30 декабря комиссия проводила с ними собеседования, после чего рекомендовала назначить директором Госбюро расследований Сухачева.

31 декабря Зеленский назначил Сухачева директором Госбюро расследований сроком на пять лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Йеменские военные из-за коронавируса решились на штурм своего посольства в Москве

06.12 / Депутат: РФ демонстрирует невероятную для других стран поддержку цифровой отрасли

12.07 / Facebook поможет обучению домашних роботов

15.01 / «Пустые угрозы» — в США отказались комментировать возможное размещение Россией ракет на Кубе

04.10 / Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками райцентра Джебраил, в Армении это опровергают

14.05 / Бывшая солистка «Тату» Волкова записала ролик со своей предвыборной программой

13.07 / Аудит выявил ряд существенных нарушений в финансовой деятельности РУСАДА

24.06 / Видео: Кого в РФ чаще обманывают

08.09 / Количество засух на юге Европы удвоится

28.01 / Подведены итоги работы туристического маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства» в 2020 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика