 

Львов подготовил план действий на случай нового вторжения России

29.01.2022, 0:50, Новости дня
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Программа рассчитана на 2022–2024 года и предусматривает три ключевых аспекта. Первый – это обучение населения основным боевым навыкам и домедицинской помощи и другим навыкам, необходимым для качественной организации территориальной обороны;

Второй аспект – поддержание материально-технического обеспечения и содействие работе батальонов; третий – развитие инфраструктуры территориальной обороны.

“Наша задача – максимально помогать и проводить просветительскую работу и обучение среди населения, чтобы люди умели защищать родную страну”, – отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

26 января заместитель госсекретаря США Венди Шерман сказала, что США видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины до середины февраля. Она отметила, что не знает, принял ли тот окончательное решение.

В связи с этой эскалацией США и страны ЕС в последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.

Президент США Джо Байден 25 января не исключал и прямых санкций против лидера РФ Владимира Путина, но только в случае полномасштабного вторжения.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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