Стиль фюзо, парижское вдохновение и с эффектом кожи: как носить легинсы, если вы не поклонник спортивной моды

Легинсы являются достаточно удобной и комфортной одеждой. Однако далеко не всем они нравятся. Если девушка не является поклонницей спортивного стиля, то иногда ей бывает достаточно сложно интегрировать легинсы в свой повседневный образ.

Несмотря на их достаточно неформальную эстетику, можно легко создать стиль, в котором этот предмет гардероба станет самой настоящей изюминкой. Сейчас легинсы в моде. Их можно легко вписать в любой образ, независимо от того, с какими нарядами вы их сочетаете.

Вот несколько идей относительно того, как носить легинсы, если вы не являетесь поклонницей спортивного стиля.

Эффект кожи

Чтобы выглядеть стильно, красиво и привлекательно, стоит выйти за рамки привычных моделей леггинсов и выбрать интересный вариант с эффектом кожи. Вещи из натуральной или экокожи пользуются популярностью на протяжении длительного времени и еще долго не выйдут из моды.

Отлично будет смотреться образ total blac. Это самая настоящая классика, которая всегда актуальна. Для осени или весны хорошо подойдут черные легинсы, которые отлично будут смотреться с черным теплым свитером, удобными массивными ботинками и широким длинным плащом. Такая одежда визуально делает фигуру более стройной.

Если хочется создать красивый вечерний образ, то можете надеть облегающие брюки с обувью на каблуках и стильным жакетом, украшенным стразами. Это добавит внешнему виду определенный гламур.

С обувью на плоском ходу или на небольшом каблуке

Черные легинсы являются универсальным вариантом. Есть практически безграничные возможности для создания модных и трендовых нарядов.

Чтобы не только выглядеть красиво, но и чувствовать себя максимально комфортно, стоит сочетать облегающие брюки с обувью на плоском ходу.

Если хочется добавить образу нотку гламура, то стоит сочетать черные широкие легинсы с туфлями на небольшом и удобном каблуке. Отлично будут смотреться белые туфли, которые красиво контрастируют с черным нарядом.

Стиль фюзо

Легинсы в стиле фюзо, то есть модели с эластичной лентой на своде стопы, в последнее время начали пользоваться огромной популярностью. Они отлично вписываются в уличный стиль.

Есть множество различных вариантов использования этого наряда. Можно носить легинсы с лоферами или с кедами, мокасинами, балетками. Отлично впишутся в образ даже туфли на высоких каблуках. С легинсами можно надеть свободный свитер. Это поможет создать красивый и немного расслабленный вид.

Парижское вдохновение

Парижский стиль в последнее время начали выбирать не только француженки. Этот непринужденный стиль в одежде нравится многим женщинам во всем мире. Однако каждая модница его интерпретирует по-своему, добавляя в образ особую изюминку.

Отлично смотрится сочетание легинсов с джемпером в полоску. Этот принт никогда не выходит из моды. В прохладный день сверху можно надеть тренч нейтрального цвета. Чтобы выглядеть более элегантно, добавьте в образ черные лоферы.

Если же вы желаете выглядеть более независимо, наденьте ботинки на грубой подошве.

Можно также надеть красивый берет, чтобы дополнить образ и сделать его более женственным.