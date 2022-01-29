Яд пауков предлагают использовать для борьбы с вредителями

Немецкие ученые, представляющие два исследовательских учреждения, разработали технологию создания эффективного средства для борьбы с насекомыми-вредителями. Они предлагают в качестве основы использовать яд пауков.

Предварительно ученые исследовали паучий яд и установили, что из него могут получиться отличные биопестициды. Однако у каждой особи паука очень мало яда. Поэтому нужно было еще разработать методику получения данного вещества в больших промышленных количествах.

Ученые также отметили, что яды пауков до сих пор остаются малоизученными. Тем не менее, давно известно, что они все мгновенно парализуют насекомых. Поэтому у таких средств большой потенциал для использования в сельском хозяйстве, говорят эксперты.