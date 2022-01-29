 

Кольца деревьев помогут восстановить историю Европы

29.01.2022, 0:28, Новости дня
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Новая методика «чтения» колец на стволах древесины поможет изучению развития экономики в Европе. Ее разработала группа ученых, представляющих вузы и научно-исследовательские учреждения из разных стран.

По кольцам на столбах деревьев можно определить даже дату строительства древних деревянных сооружений, отмечают ученые. Взятые образцы из оснований разных сооружений, обнаруженных во время археологических раскопок позволили, например, установить, что здания были построены в конце семнадцатого или середине тринадцатого века.

Кольца деревьев вообще могут рассказать о многом, отмечают эксперты. Но в данном случае ученые сумели связать эти данные с процессом экономического развития. Можно узнать, когда шли периоды подъема, а когда происходил спад.



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