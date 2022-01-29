 

Американские ученые опровергли предположение о подземном озере на Марсе

29.01.2022, 0:28, Новости дня
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Ранее в сети появилось сообщение о том, что на южном полюсе Марса обнаружено странное пятно, по виду похожее на состоящее из воды озеро. Его изображение было получено еще в 2018 году с зонда Mars Express, запущенного силами Европейского космического агентства.

Картинка действительно выглядела так, будто там находится озеро. С другой стороны, ученые сразу предупреждали, что даже при наличии очень соленой воды в жидком состоянии она могла бы сохраняться лишь при наличии мощного подогрева из недр Красной планеты.

Однако последние данные, полученного из института геофизики в американском штате Техас, опровергают возможность наличия водяного озера на данной территории Марса. Это самая обыкновенная вулканическая порода, уточнили ученые.



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