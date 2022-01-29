Суд арестовал планировавших теракт в нижегородской школе подростков

Подозреваемые в попытке вооруженного нападения на школу подростки арестованы по решению Московского райсуда Нижнего Новгорода, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Для всех троих [избрана] мера пресечения [в виде] заключения под стражу до 26 марта включительно», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Напомним, в отношении подозреваемых 16-17 лет возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению убийства более двух лиц».

Согласно версии следствия, они намеревались напасть на одну из школ в Нижнем Новгороде. Один из них вел дневники, в которых делались записи с инструкциями изготовления взрывчатых веществ. В дневнике также были высказывания о ненависти к окружающим и себе.

Один из участников группы пытался покончить собой. Этот же юноша признал факт хранения дома компонентов для изготовления взрывчатых веществ. Подозреваемые избрали для нападения школу, они планировали убить из огнестрельного оружия учеников и работников учреждения. Также они определились с датой нападения.