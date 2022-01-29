Британия увидела угрозу кибератак и компромата со стороны России

Минобороны Великобритании ожидает, что РФ может предпринять кибератаки и распространить компромат против стран Запада, пишут СМИ.

Times приводит высказывания главы оборонного ведомства и его подчиненных. Так, министр Бен Уоллес заявил, что «российские операции» проводятся «сразу во многих сферах». «Я ожидал бы, что какое-либо российское наступление будет иметь кибернетический компонент наравне с физическим. Компромат также является частью этого инструментария», – приводит его слова ТАСС.

Источник в министерстве заявил, что британское ведомство ожидает «огромного количества кибератак». Кроме того, Россия, по мнению Лондона, вероятно, «распространит компромат против Запада». Источник полагает, что Москва захочет застать врасплох» союзников по НАТО, дестабилизировать обстановку и запутать ситуацию в случае, если начнет «вторжение» на Украину.

Times считает, что Москва, пытаясь избежать открытого столкновения, может планировать враждебные действия в так называемой «серой зоне», то есть области гибридных конфликтов.

Напомним, российская сторона дала согласие на просьбу о визите в Москву министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. До этого глава минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон в ближайшие недели.