Расстрелявший сослуживцев на «Южмаше» украинский военный признал вину

Военнослужащий национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, который открыл стрельбу по сослуживцам и убил пять человек, арестован, сообщил судья Кировского районного суда Днепра во время заседания.

Рябчук признал свою вину и заявил, что раскаивается. Судья сообщил, что «ходатайство прокуратуры о содержании под стражей» решено «удовлетворить частично». Рябчук арестован до 27 марта «с помещением в государственное учреждение для отбывания наказаний №4 (в Днепре)». Военнослужащий арестован без права внесения залога, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Суспільне».

Напомним, Рябчук расстрелял сослуживцев из автомата, а затем сбежал с оружием. Погибли четверо военнослужащих и сотрудница завода, еще пять человек ранены. Рябчук задержан, открыто уголовное дело по статье «Преднамеренное убийство». Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности командующего нацгвардией Николая Балана.