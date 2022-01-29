 

Кличко рассказал, как Киев готовится к возможному полномасштабному вторжению РФ

29.01.2022, 0:06, Новости дня
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“Разработан алгоритм взятия под охрану ключевых объектов. Разработан алгоритм на случай, если пропадет электроэнергия, закуплены для критичных объектов, для больниц генераторы. [Есть] запас топлива для транспорта”, – рассказал Кличко.

Он также отметил, что в Киеве уже обустраиваются пункты территориальной обороны.

“Уже большое количество людей записалось в территориальную оборону как резервисты. В случае чрезвычайной ситуации, о которой мы говорим сегодня, они вступят в тероборону города и станут военнослужащими”, – рассказал столичный мэр.

Также, по словам Кличко, в Киеве проинспектированы все бомбоубежища.

“Их 500 бомбоубежищ и 4500 бомбоубежищ двойного назначения – это подземные паркинги, подвалы. Действительно, с одной стороны, там ремонт не нужен, они для временного использования. С другой стороны, очень важно использовать все ресурсы, чтобы защитить людей в случае агрессии. По нашим подсчетам, более 2 млн людей эти бомбоубежища в столице Украины смогут поместить”, – рассказал он.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В связи с этой эскалацией США и страны ЕС последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Президент Украины Владимир Зеленский призывал США ввести санкции против РФ до начала полномасштабного вторжения, а не после. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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