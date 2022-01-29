РФ на фоне наращивания войск стягивает к границе с Украиной запасы крови и медицинские материалы – СМИ

Об этом 28 января пишет Reuters со ссылкой на трех бывших и действующих американских чиновников.

По их словам, это еще один ключевой показатель готовности РФ к нападению на Украину, если такое решение примет российский президент Владимир Путин.

Двое из трех собеседников агентства рассказали, что поставки крови начались “в последние недели”.

По мнению бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, это не гарантирует, что будет вторжение, но “вы не станете проводить еще одно нападение, если у вас не будет этого в руках”.

The Wall Street Journal написала 27 января, что Россия отправила к границам с Украиной медицинские подразделения. Издание отметило, что таким образом Москва “завершила последние приготовления к вторжению в Украину”.

Соединенные Штаты созывают 31 января открытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с угрожающим поведением России и наращиванием российских войск на границе с Украиной и в Беларуси.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В Пентагоне сообщили 24 января, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в тот же день заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

27 января в Пентагоне сообщили, что за последние 24 часа увеличилось наращивание Россией войск на российско-украинской границе. К 28 января, по информации Резникова, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

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