 

Посол Великобритании в США – угроза санкций против Москвы — тоже сдерживание

28.01.2022, 23:58, Новости дня
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Вашингтону, Лондону и их европейским союзникам удалось достичь «полного единогласия» — они все выступают за жесточайшие санкции против Москвы в случае «вторжения России» на Украину, сказала в интервью Bloomberg TV посол Великобритании в США Карен Пирс. По мнению Пирс, санкции уже проявили себя как достаточно эффективный инструмент сдерживания РФ — и не исключено, что угроза их ужесточения также поможет удержать её от агрессивных шагов.

Насколько сложно было привлечь все европейские столицы на сторону Вашингтона и добиться, чтобы они дали согласие на принятие пакета жёстких санкций (против России. — ИноТВ)? 

КАРЕН ПИРС, посол Великобритании в США: Великобритания на всех уровнях этого кризиса и по всем его аспектам поддерживает теснейшее сотрудничество с американской президентской администрацией. Подчеркну, что президент Байден, общаясь недавно с несколькими европейскими лидерами, генсеком НАТО и представителями ООН, заявил о том, что у нас в рамках формата, который мы называем Quad+, сложилось полное единогласие и та встреча получилась очень хорошей. 

Санкции — это сложный вопрос, поскольку правовые системы у всех разные: у ЕС — одна, у американцев — другая, да и у нас, британцев, теперь имеется свой отдельный режим санкций. По этой причине абсолютно идентичными санкции на первый взгляд не будут, но мы всё-таки прорабатываем сейчас широкий набор тяжёлых санкций, которые пойдут дальше, чем мы пошли из-за Крыма в 2014-м. И в том смысле, что президенту Путину в случае вторжения на Украину будут грозить крайне жёсткие санкции, у нас полное согласие есть. 

А те санкции, которые принимались в прошлом, вообще возымели эффект? В 2008-м была Грузия, в 2014-м — аннексия Крыма*, а затем — вы тогда уже работали в ООН — отравили Сергея и Юлию Скрипаль… Что-то не похоже, чтобы эти санкции как-то Владимира Путина сдерживали. 

КАРЕН ПИРС: На это можно смотреть и под другим углом — с 2014 года он так ничего не предпринял, и не исключено, что как раз-таки благодаря санкциям, которые на него до этого наложили. Мы наверняка знаем, что эти санкции тормозят российскую экономику и влияют на процесс принятия решений в Москве. Вместе с тем госсекретарь Блинкен говорил, что инструментом сдерживания являются не только сами санкции, но и угроза их применения — и я с ним согласна. Сработает ли такой инструмент, нам ещё предстоит увидеть. Мы предлагаем диалог. У президента Путина, помимо дислоцирования войск на украинской границе, есть и другие варианты действий. 

Документы, с которыми удалось ознакомиться журналистам Bloomberg, свидетельствуют о том, что Германия сейчас пытается добиться, чтобы в санкциях были предусмотрены определённые исключения, особенно в плане энергетического сектора — а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон относительно подробно говорил о том, насколько тяжело придётся некоторым странам в связи с их сильной зависимостью от поставок энергоресурсов из России. На ваш взгляд, будут ли предусмотрены какие-то исключения для отдельных российских предприятий? 

КАРЕН ПИРС: По своему опыту могу сказать, что все санкционные режимы так или иначе предусматривают определённые исключения; как правило, они касаются гуманитарных вопросов или поставок лекарств. Поэтому ничего необычного в подобном я не вижу. Всё будет зависеть от того, как завершатся переговоры по вопросу санкций внутри ЕС. Но немцы, без всяких сомнений, чётко дали понять, что в том случае, если Путин вторгнется на Украину, они пересмотрят вопрос «Северного потока — 2». 

Дата выхода в эфир 26 января 2022 года.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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