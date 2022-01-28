 

Обозреватель Times о Ким Чен Ыне – «маленький любитель ракет» вернулся с ещё более пугающими оружием

28.01.2022, 23:58, Новости дня
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Пока «демократический мир» занят опасениями перед угрозами со стороны РФ и Китая, о себе уже шестыми ракетными пусками дал знать лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, пишет редактор The Times Ричард Ллойд Перри. По мнению журналиста, напряжённость в корейском вопросе вновь начала нарастать, но доводить ситуацию до полномасштабного кризиса Пхеньян пока не готов.


AP

Если мысленно перенестись во времена до пандемии и до того, как появились опасения, что президент РФ Владимир Путин нападёт на Украину, а председатель КНР Си Цзиньпин — на Тайвань, то можно увидеть, что тогда главной «пугалкой» на международной арене были отношения между занимавшим на тот момент пост главы Белого дома Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Был 2017 год, и мир опасался, к чему может привести «мобилизация словесных и военных арсеналов» Вашингтона и Пхеньяна, пишет в своей статье редактор The Times Ричард Ллойд Перри.

 

«Но теперь «маленький любитель ракет» снова дал о себе знать, и его игрушки становятся всё более пугающими», — считает журналист. В течение первых 25 дней нового года Северная Корея успела провести пять ракетных пусков, в том числе гиперзвуковой ракеты. В среду 26 января Пхеньян провёл испытания в шестой раз, запустив, по имеющимся данным, две ракеты малой дальности в цель на острове в Японском море. В четверг 20 января северокорейские государственные СМИ выступили с явным намёком на то, что Ким планирует вернуться к испытаниям ядерных боеголовок и межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

 

Как напоминает Перри, Трамп с издёвкой называл Кима «маленьким любителем ракет», на что северокорейский лидер парировал, именуя главу США «психически больным старым американским маразматиком». Пхеньян испытал свою ядерную боеголовку, а затем и МБР, способную достигнуть территории Соединённых Штатов. В ответ Трамп отправлял в регион «армаду» военных кораблей и грозил «огнём и яростью». Тем не менее страсти улеглись, и уже через несколько месяцев лидеры улыбались и пожимали друг другу руки на саммите в Сингапуре. Незадолго до первой встречи с Трампом Ким приостановил испытания ядерных вооружений и до сих пор их не проводил. 

 

Сейчас же, спустя более чем четыре года и с появлением нового американского президента, Пхеньян, похоже, собирается взяться за старое. Но если Ким снова перейдёт от вооружений, которые могут ударить по Сеулу или Токио, к ракетам, которые могут достать до Вашингтона, ответит ли президент Байден так же, как и его предшественник? Будет ли Ким вынужден пойти на обострение из-за санкций и пандемии, которые совместными усилиями устроили в его стране экономический хаос? Неужели мир снова ждёт угроза «огня и ярости»?

 

По мнению автора статьи, сменяющие друг друга циклы острого противостояния и разрядки в отношениях «демократического мира» с Северной Кореей, несомненно, входят в период повышенной напряжённости. Впрочем, полномасштабный кризис не неизбежен — по крайней мере, пока.

 

В 2017 году Ким уже опробовал свои МБР и ядерные вооружения и на сегодня не испытывает острой необходимости прибегать к мерам, которые бы могли спровоцировать его врагов, но, что ещё более важно, «единственного значимого друга» — китайское правительство. Пекин не слишком жалует «ядерные амбиции» Кима, поскольку это создаёт угрозу стабильности в регионе.

 

Как объясняет Перри, в 2017 году Ким был готов даже разозлить председателя Си Цзиньпина, чтобы достигнуть желаемых результатов. Сейчас же Пхеньян такого себе позволить не может, потому что в условиях экономического кризиса и проблем с продовольствием рассчитывает на помощь КНР. 

 

«У терпения Пекина есть свои пределы. Если Северная Корея возобновит ядерные испытания и пуски МБР, это станет веским поводом для США нарастить военное присутствие в регионе. Китай не хочет, чтобы ещё больше авианосцев курсировали по тихоокеанским водам вблизи его побережья, так что он предпочёл бы, чтобы Северная Корея соблюдала свой мораторий», — приводит журналист комментарий эксперта по КНДР Андрея Ланкова. 

 

Ещё один повод для Кима избегать провокаций — предстоящие выборы в Южной Корее. Победа Демократической партии действующего президента Мун Чжэ Ина выгоднее Пхеньяну, поскольку сейчас Сеул активно пытается наладить с ним отношения. Чтобы не дать рычаги влияния консервативным партиям, придерживающимся более жёсткой линии, в последнее время Ким старался «не раскачивать лодку».

 

Как подчёркивает Перри, не стоит забывать и о США. «Для хорошей перепалки нужны двое, а у Байдена к этому душа лежит не так сильно, как у его предшественника. В отличие от Трампа, администрация Байдена признаёт сложность корейской проблемы. А всю свою воинственность она направляет на двух антагонистов-тяжеловесов — Си и Путина», — обращает внимание журналист. 

 

У Байдена и без того уже низкие рейтинги — новые враги ему не нужны. Если Пхеньян будет испытывать новые ядерные вооружения и МБР, Байден отреагирует, но, скорее всего, ужесточением санкций, а не отправкой военных. Если Ким не будет этого делать, американский лидер «продолжит терпеливо ждать», когда северокорейский вождь будет готов сесть за стол переговоров. 

 

К сожалению, пока Ким такого желания не изъявляет. «Это одна из самых примечательных в нём вещей — что в изоляции и почти без друзей он может успешно диктовать свои условия. Если США продолжат его игнорировать, он, несомненно, когда-нибудь начнёт снова испытать свои ужасные вооружения, но по собственным причинам и в удобное для него время», — резюмирует Перри.



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