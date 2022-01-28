Ученые рассказали о вреде позднего ужина

По словам диетологов, последний прием пищи должен происходить примерно за три-четыре часа перед сном. Нарушение данного правила ведет к неправильному обмену веществ.

Если вы будете ужинать прямо перед тем, как ложитесь спать, это будет автоматически повышать уровень сахара в крови.

Слишком поздний прием пищи небезопасен даже для здоровы людей, отмечают ученые. А тем более он крайне нежелателен для тех, кто страдает от диабета. Исследования, доказывающий данный факт, проводили в Массачусетсе, а также в Испании и других странах. Согласно полученным данным, на уровень сахара влияет время приема пищи не меньше, чем сам рацион. Подробнее об этом можно прочесть в журнале Diabetes Care.