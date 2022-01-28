Наша планета Земля остывает в полтора раза быстрее, чем считали ранее

На поверхности нашей планеты глобальное потепление, а недра Земли быстро остывают, сообщают швейцарские ученые. Недавно им удалось определить, что данный процесс происходит в полтора раза быстрее, чем наука полагала ранее.

Это вполне естественный процесс. Раскаленное ядро Земли начало остывать через мгновение после того, как образовалась Земля. В Солнечной системе уже есть немало планет и их спутников с остывшим ядром. Их ученые считают безжизненными.

Новость состоит в том, что процесс остывания происходит слишком быстро. От активности земного ядра, кстати, зависит и магнитное поле, без которого невозможно было бы развитие жизни на Земле. Однако человечеству по этому поводу можно не беспокоиться. В запасе остается еще много миллионов лет.