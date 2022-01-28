Пентагон оценил вероятность конфликта на Украине

Конфликт вокруг Украины не является неизбежным, сохраняется возможность дипломатического урегулирования, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Остин сказал, что США и их союзники «предложили РФ путь от кризиса к большей безопасности», Пентагон «продолжит поддерживать эти дипломатические усилия», передает ТАСС.

Шеф Пентагона заявил, что глава российского государства Владимир Путин, по версии США, еще не принял «окончательное решение использовать вооруженные силы против Украины», хотя у России, «несомненно, есть такая возможность». «У него есть множество вариантов, включая захват городов и обширных территорий, но также, конечно, действия или провокационные политические акты, такие как признание отколовшихся территорий», – сказал Остин.

Как утверждает глава Пентагона, «несколько месяцев РФ перебрасывает войска в Крым и вдоль границы Украины, в том числе в Белоруссию», «продвигается последовательными и устойчивыми темпами с участием десятков тысяч российских военнослужащих». Это «дополняется ростом активности ВМС РФ на севере Атлантики и в Средиземном море».

По его мнению, «российские государственные СМИ разглагольствуют о предполагаемых действиях на востоке Украины». «Им нас не обмануть. Мы по-прежнему уделяем пристальное внимание российской дезинформации, включая создание потенциального предлога для дальнейшего вторжения или ударов по Донбассу», – сообщил Остин.

Он заверил, что «любое российское нападение или дальнейшее вторжение на Украину не только разожжет конфликт, но и нарушит основополагающие принципы национального суверенитета, территориальной целостности и самоопределения». В связи с этим США «очень серьезно относятся» к данному вопросу, «будучи надежным партнером Украины и одним из 30 членов НАТО», которые «едины в противостоянии попыткам РФ подорвать эти основные ценности и угрожать миру и безопасности в Европе».

Напомним, глава МИД Сергей Лавров, говоря о вероятности начала войны на Украине, заявил, что если это зависит от России, то войны не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности.