 

ЕС счел необоснованными ответные санкции России

28.01.2022, 23:40, Новости дня
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Решение Москвы расширить список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию, является необоснованным, сообщила внешнеполитическая служба ЕС.

ЕС выразил «сожаление» по поводу решения РФ «о запрете въезда в неустановленному числу представителей государств-членов и учреждений ЕС». По мнению европейской стороны, данный шаг «лишен какого-либо правового обоснования и прозрачности и вызовет соответствующую реакцию». Подчеркивается, что решение Москвы «подогревает атмосферу напряженности в Европе вместо того, чтобы способствовать деэскалации», передает РИА «Новости».

Напомним, российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию России. Ответные меры коснулись руководителей европейских ЧВК, а также представителей силовых структур.



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