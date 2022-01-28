ЕС счел необоснованными ответные санкции России

Решение Москвы расширить список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию, является необоснованным, сообщила внешнеполитическая служба ЕС.

ЕС выразил «сожаление» по поводу решения РФ «о запрете въезда в неустановленному числу представителей государств-членов и учреждений ЕС». По мнению европейской стороны, данный шаг «лишен какого-либо правового обоснования и прозрачности и вызовет соответствующую реакцию». Подчеркивается, что решение Москвы «подогревает атмосферу напряженности в Европе вместо того, чтобы способствовать деэскалации», передает РИА «Новости».

Напомним, российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию России. Ответные меры коснулись руководителей европейских ЧВК, а также представителей силовых структур.