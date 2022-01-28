Пентагон предложил представить последствия войны на Украине

Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли считает, что РФ стянула к границам с Украиной силы, которые заставляют вспомнить о «днях холодной войны».

Милли считает, что следует «перенестись во времени в дни холодной войны, чтобы увидеть что-то такого масштаба». Он отметил, что РФ «проводит ежегодные учения», за которыми США «пристально наблюдали, но это другое», передает РИА «Новости».

«Если война разразится с тем размахом и масштабом, какие возможны, гражданское население пострадает очень сильно… Вы можете представить, как это выглядит в плотной городской застройке, вдоль дорог и так далее», – сказал Милли, добавив, что «это было бы чудовищно, это было бы ужасно».

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт вокруг Украины не является неизбежным, сохраняется возможность дипломатического урегулирования. Глава МИД Сергей Лавров, говоря о вероятности начала войны на Украине, заявил, что если это зависит от России, то войны не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности.