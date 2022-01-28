Республиканцы требуют от Байдена опубликовать расшифровку разговора с Зеленским

Республиканцы, в частности, напомнили Байдену, как в 2019 году он призвал тогдашнего президента США Дональда Трампа опубликовать расшифровку его телефонного разговора с Зеленским.

Now it’s your turn @JoeBiden. #ReleaseTheTranscript https://t.co/rH3PDsitOX

— House Republicans (@HouseGOP) January 28, 2022

Требование изложить стенограмму разговора с президентом Украины республиканцы выдвинули Байдену после того, как на телеканале CNN обнародовали информацию о том, что последний диалог Зеленского и Байдена сложился не очень хорошо.

Об этом CNN сообщил со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. По данным телеканала, во время телефонного разговора, который украинский чиновник назвал длинным и откровенным, Байден предупредил Зеленского, что российское вторжение может быть неизбежным. Зеленский заявил, что угроза со стороны России остается “опасной, но неоднозначной”.

Также, по данным CNN, во время разговора Зеленский призвал Байдена “быть сдержаннее в сообщениях” о вероятном вторжении, предупредив об экономических последствиях паники.

В Белом доме, комментируя информацию CNN, заявили, что анонимные источники распространяют ложь.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров назвал информацию о содержании переговоров лидеров Украины и США, которую якобы распространил украинский чиновник, не соответствующей действительности.

Контекст:

Телефонный разговор между тогдашним президентом США Трампом и Зеленским, состоявшийся в июле 2019 года, привел к первому импичменту Трампа.

Стенограмма звонка показала, что Трамп в разговоре с Зеленским поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына Байдена, который в то время был бывшим вице-президентом и считался главным претендентом на выдвижение в президенты от Демократической партии.

9 сентября 2019 года главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – Демократическая партия) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечали, что администрация Трампа, вынуждая Киев “провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность”, угрожала отказать Украине в военной помощи.

24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента президента Трампа.

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