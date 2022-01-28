 

Скичко написал заявление об отставке с должности главы Черкасской ОГА – СМИ

28.01.2022, 23:22, Новости дня
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Отмечается, что будущим местом работы Скичко может стать Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) при Министерстве инфраструктуры.

В пресс-службе главы ОГА не стали комментировать эту информацию. На вопрос будет ли Скичко давать пресс-конференцию по итогам работы за год в должности главы ОГА, там сообщили, что он уже проводил пресс-брифинг месяц назад и “ничего нового пока нет”, подчеркнул “Про все”.

Контекст:

Скичко прошел в Раду ІХ созыва как мажоритарщик, набрав 50,92% (34 455 голосов) на выборах в одномандатном округе №197 (охватывает территорию городов Канев и Золотоноша, Золотоношский район, часть Каневского, Черкасского районов и Сосновского района города Черкассы).

29 января 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Скичко главой Черкасской ОГА.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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