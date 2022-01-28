Fox News – лишь треть американцев видят в Байдене сильного лидера

Судя по данным последних опросов, только 37 процентов американцев считают президента Джо Байдена сильным и решительным лидером и лишь 38 процентов думают, что он может управлять правительством эффективно. В эфире Fox News эксперты отмечают, что показатели не станут лучше, пока экономика США не выправится, а ожидать этого сложно, учитывая украинский кризис.

И снова плохие новости для президента Байдена. Только 37 процентов американцев говорят, что считают нынешнего президента сильным и решительным лидером. Лишь 38 процентов считают, что он может управлять правительством эффективно. И это на 14 пунктов меньше, чем было в сентябре 2020 года. Эти новые данные опросов говорят о том, что всё больше американцев ставят крест на Джо Байдене. Только 43 процента американцев считают, что он показал способность трезво мыслить в кризисный момент, — притом что страна сейчас переживает несколько кризисов и многие из них начала нынешняя администрация.

Стив Форбс, какова ваша реакция на данные этих опросов, которые снова показывают, что американцам не нравится Байден и его администрация?

СТИВ ФОРБС, глава Forbes Media, бывший кандидат в президенты: Это неудивительно, учитывая всё, начиная с событий в Афганистане и нынешней инфляции. Но что впечатляет, так это то, что опросы показывают, что многие считают Байдена приятным и надёжным человеком. Расскажите об этом Кларенсу Томасу.



Кстати сказать, Майкл Рейган написал в Twitter: «Когда мой отец был президентом США, Байден угрожал рассказать прессе о любой тайной операции, которую проводил бы мой отец и с которой он был не согласен, даже если не согласен был он один. Байден всегда был вредным».



Мне кажется, Майкл Рейган правильно заметил. Учитывая, что рассказал Питер Дьюси и другие, мне кажется, данные этих опросов не улучшатся, пока не улучшится экономика и пока он не очень хорошо разрешает украинский вопрос. Даже наоборот, ситуация пугающая.

Стив, я не очень понимаю, сейчас 8500 военных находятся в состоянии повышенной готовности. И их собираются отправить в Восточную Европу. На днях Дженнифер Гриффин задала хороший вопрос: как это поможет Украине? Как военные в Восточной Европе могут остановить возможное вторжение?

СТИВ ФОРБС: Никак. Путин собрал на границе с Украиной 170-180 тысяч военных. Восемь тысяч, которые разместят, возможно, в Польше и странах Прибалтики — мы рады за них, но они и Европу не поддержат, и Украину не спасут.

Кит, а вы что думаете?

КИТ ФИЦЖЕРАЛЬД, глава Fitz-Gerald Group: Я согласен со Стивом. Для начала, не могу поверить, что цифры настолько большие. Как будто опрашивали не тех американцев, с которыми я общаюсь каждый день. 30 процентов кажутся невероятными. Я особенно обеспокоен происходящим на Украине. Наш президент говорит: попытка понять Путина — это как гадать на кофейной гуще. Но в этом его работа и заключается: распознавать подобные кризисы до того, как они выходят из-под контроля.

Дата выхода в эфир 26 января 2022 года.