 

Немецкий политолог – время наводить мосты — Западу не стоит игнорировать интересы России

28.01.2022, 23:14, Новости дня
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Россия слишком могущественна, чтобы просто игнорировать её интересы, заявил в интервью RND немецкий политолог Йоханнес Варвик. Поэтому вместо формальных обвинений Западу нужно возводить мосты в отношениях с Москвой и создавать новые переговорные форматы. К тому же можно было бы пойти на уступки Кремлю в вопросе членства Украины в НАТО, а также расширения альянса на восток, советует эксперт.


AP

В отношениях с Россией Западу нужно отказаться от формальных обвинений и заняться реальной политикой, заявил в интервью RND политолог Йоханнес Варвик. По его словам, в международной политике «моральное возмущение» ничего не даёт: «Во внешней политике гораздо важнее уметь смотреть на вещи глазами другого. Я думаю, настало время признать за Россией право голоса в вопросах европейской политики безопасности. Если оценивать ситуацию реалистично, мы не хотим обострения и не способны на него. Нужно это признать и искать баланс интересов».

Варвик предлагает вычленить из требований РФ по безопасности те пункты, с которыми Запад мог бы жить и которые не обойдутся дорого. Например, объявить, что НАТО не возьмёт к себе Украину, ведь большинство членов альянса и так считают, что этот вопрос не находится на повестке дня. «Я думаю, в нынешней сложной ситуации необходимо послать этот сигнал отказа. Но это не означает, что мы бросаем Украину на съедение России. Украина сама сильно заинтересована в том, чтобы приобрести своего рода нейтральный статус, что позволит разрядить конфликт. И было бы честно чётко сказать Украине, что на Западе за неё никто воевать не будет», — объяснил политолог.

В вопросе санкций с Киевом нужно также быть честными, убеждён Варвик: «Мы же видим, что большинство западных партнёров не поддерживают жёсткие экономические санкции против России. Про отказ от газопровода «Северный поток — 2» ещё говорят, но, по моему мнению, возможность отключения РФ от международной платёжной системы SWIFT уже не рассматривается». Ведь с экономической точки зрения это будет подобно взрыву ядерной бомбы, так что этого не случится, убеждён эксперт: «Поэтому не стоит давать Украине ложные надежды. Нам нужно так помогать Украине, чтобы РФ не видела в этом нарушения своих интересов. Эту ошибку Запад сделал ещё во время революции на Майдане в 2014-м. Намерения были благородными, но реализация плохой».

В нынешней безвыходной ситуации Запад должен возводить мосты в отношениях с Россией, настаивает Варвик: «В мире реальной политики РФ слишком могущественна, и у неё большой потенциал для создания проблем и хаоса, чтобы просто игнорировать её интересы. Нам нужен новый большой переговорный формат, своего рода новое Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое существовало в начала 1970-х для преодоления конфликтов между Востоком и Западом и привело к подписанию Хельсинских соглашений. Это будет длительный процесс, но оно того стоит».

И заморозка расширения НАТО могла бы стать первым шагом на этом пути, считает политолог. А дальше можно было бы искать общие интересы, например, в сферах контроля за вооружением, согласования военных учений, экономического сотрудничества, а также защиты прав человека. Такой глобальный переговорный процесс займёт как минимум два года, если не дольше, прогнозирует Варвик: «Зато на данном этапе будет устранена острая угроза войны».

Без США сделать всё это, конечно же, не удастся, отмечает эксперт, но Германия и Франция могут внести свою лепту. Американцы сейчас слишком сосредоточены на противостоянии с Китаем, так что они будут рады избавиться от российской проблемы. К тому же в украинском конфликте речь в первую очередь идёт о европейских интересах безопасности, подчёркивает политолог. И есть ряд умных размышлений по поводу своеобразной «финляндизации» Украины. «Хоть это и непопулярная мысль, но мы должны вести здравый диалог об определённых зонах влияния. Речь не идёт о новой Ялте и разделении Европы, а о признании реальной политической ситуации. Стабильная и сбалансированная буферная зона между двумя сферами интересов всё же лучше, чем постоянное обострение с возможным катастрофическим исходом для всех участников», — заключает политолог.



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