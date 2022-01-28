Статья, которой нет

Совместный проект Влади («Каста») и Комитета против пыток. Премьера клипа (18+).

Пытки есть, а статьи в УК — нет. Текст об этом мы спрятали ниже.

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В Уголовном кодексе РФ до сих пор нет отдельной статьи о пытках, хотя в стране есть тысячи жертв пыток. Нет статьи — нет и официального признания проблемы, нет возможности вести точную статистику и исследовать масштаб происходящего.

Мы боремся за то, чтобы незаконное насилие в полиции и тюрьмах стало видимым, его перестали прятать за размытым и не отражающим сути «превышением должностных полномочий», а виновные в пытках несли неотвратимое наказание.

Это совместная акция Комитета против пыток и неравнодушных СМИ. Вместе мы рассказываем, почему важно ввести в УК отдельную статью о пытках и перестать прятать жестокое насилие в полиции и тюрьмах за скромным «превышением полномочий».

До возбуждения дела пострадавший в среднем получает шесть отказов, которые придется обжаловать. Есть дела, в которых постановления приходилось обжаловать по 20-25 раз. По опыту КПП, это может тянуться годами.

Что не так с делами о пытках в России?

Они расследуются неэффективно. Прежде чем возбудить уголовное дело, по закону нужно провести проверку — и решить, начинать полноценное расследование или нет. По опыту работы Комитета против пыток, в 51% случаев реальных преступлений — дела не будет. Оставшиеся 49% — это результат вовлеченной работы правозащитников. Без нее не начали бы и 10% расследований.

Почему так происходит? На бумаге следователи говорят, что в деле «нет признаков состава преступления». А в реальности часто даже не опрашивают пострадавшего, не отправляют человека на освидетельствование, редко исследуют видеозаписи или общаются со свидетелями. Решение на основе этой «проверки» — незаконное и необоснованное.

Дмитрий Казаков, юрист Комитета против пыток: «Часто говорят, что жертвы пыток — и сами преступники. Но в отношении них приговоры как раз выносятся и ответственность они, как правило, несут. Давайте справедливость и закон будут работать во все стороны, а не только в одну».

До возбуждения дела пострадавший в среднем получает шесть отказов, которые придется обжаловать. Есть дела, в которых постановления приходилось обжаловать по 20-25 раз. По опыту КПП, это может тянуться годами.

Когда дела все же возбуждаются?

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