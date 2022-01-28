 

Межресничный татуаж: новая процедура, которая скоро заменит наращивание ресниц

28.01.2022, 23:02, Разное
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Со временем некоторые женщины начинают “лениться”. С утра им уже не хочется наносить макияж, появляется желание подольше поспать. Чтобы упростить задачу, а заодно и сэкономить много времени, появились новые процедуры, которые позволяют хорошо выглядеть и без использования косметических средств.

Одной из таких является татуаж. С помощью данной процедуры девушки могут делать брови, губы и румяна. Также недавно мастера начали делать татуажем даже стрелки.

Межресничный татуаж

С течением времени появляется необходимость придумывать иные способы подобного макияжа. Недавно стала востребована процедура межресничного татуажа. Она даже в какой-то мере сможет заменить наращивание ресниц. Почему? Потому что окрашивание пространства между ресницами поможет их сделать визуально более объемными, густыми и длинными. Подобные хитрости, безусловно, не могут не радовать.

Стоит отметить, что при правильном выполнении данной процедуры татуаж смотрится очень красиво и природно. Можно сказать, что это даже улучшит результат от рисования стрелок. Безусловно, это в основном касается девушек, у кого от природы невнятные, светлые ресницы.

Если же у девушки черные и длинные ресницы, то это будет оптимальным решением. Но не стоит думать, что татуаж заменит тушь, стрелки или иные варианты нанесения макияжа глаз.

Подходы

Есть два подхода к созданию такого мейкапа. Мастера старой школы работают медленно, тщательно прорабатывают зону. Это делает цвет насыщеннее. При этом достаточно стойким оказывается пигмент. Современные мастера выбирают немного иной подход. Они делают татуаж в технике, которая близка к напылению бровей.

Сколько заживает

Нужно отметить, что татуаж заживает за 10 дней. Безусловно, в первые дни можно заметить отеки. Но, как правило, они проходят уже на третьи сутки после проведения процедуры. А затем девушки наслаждаются результатом.



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