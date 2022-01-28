 

В турецком городе Узунджабурч найдены артефакты возрастом 1400 лет

28.01.2022, 23:00, Новости дня
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Почти два десятка ценных артефактов обнаружили археологи во время раскопок на территории города Узунджабурч, который расположен на юге Турции.

Среди находок есть браслет, серьга, а также подвеска, ожерелье, амулет и нагрудная цепочка. Эксперты отмечают тонкую ювелирную работу. По предварительным данным, возраст артефактов составляет примерно 1400 лет.

Все это извлечено из древнего захоронения, отмечают ученые. В том же месте были и останки человека. Раскопки в данном месте были организованы потому, что здесь также сохранилось основание древней башни, построенной примерно в шестом веке нашей эры. По одной из версий человек, скелет которого был обнаружен, не был захоронен, а был просто погребен во время обрушения сооружения, когда оно, вероятно, горело в пожаре.



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