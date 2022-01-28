В турецком городе Узунджабурч найдены артефакты возрастом 1400 лет

Почти два десятка ценных артефактов обнаружили археологи во время раскопок на территории города Узунджабурч, который расположен на юге Турции.

Среди находок есть браслет, серьга, а также подвеска, ожерелье, амулет и нагрудная цепочка. Эксперты отмечают тонкую ювелирную работу. По предварительным данным, возраст артефактов составляет примерно 1400 лет.

Все это извлечено из древнего захоронения, отмечают ученые. В том же месте были и останки человека. Раскопки в данном месте были организованы потому, что здесь также сохранилось основание древней башни, построенной примерно в шестом веке нашей эры. По одной из версий человек, скелет которого был обнаружен, не был захоронен, а был просто погребен во время обрушения сооружения, когда оно, вероятно, горело в пожаре.