Ученые разработали технологию получения водорода при помощи ксеноновых ламп

Швейцарские ученые предложили использовать мощные ксеноновые лампы для получения водорода из обычной биомассы.

Отметим, что такие же лампы используются для пайки различных материалов. Однако оказалось, что применение их для обработки биомассы, позволяют разлагать материал на водород, чистый углерод и угарный газ.

Подробнее о разработанной технологии можно прочесть в журнале Chemical Science. Химики опираются на потенциал процесса фотопиролиза, отмечают авторы статьи. Реакция происходит мгновенно. На разложение биоматериала уходит примерно 14,5 миллисекунды, уточняют авторы разработки. При этом из килограмма биомассы получается примерно 100 литров чистого водорода и еще 330 г биоугля.