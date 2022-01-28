 

Появилось видео закончившейся падением в море посадки F-35C на авианосец

28.01.2022, 22:56, Новости дня
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Видео истребителя F-35C, потерпевшего аварию во время попытки совершить посадку на авианосец в Южно-Китайском море, появилось в социальных сетях.

Как информирует The Aviationist, на видео американский истребитель совершает вираж и заходит на посадку.

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Публикация от Northern Provisions LLC (@northernprovisions)

17-секундное видео показывает, как F-35C с выпущеными шасси и хвостовым крюком опускается в палубе авианосца при идеальной погоде и видимости. Пилот слишком быстро сбросил скорость, в то время, как палуба находилась еще достаточно далеко и при попытке уйти на второй заход, двигатель истребителя не смог развить требующуюся тягу.

На последней секунде видно, как самолет ударяется о полетную палубу или рампу и перед остановкой записи становится виден белый дым.

Ранее фотография F-35 Lightning II появилась на Reddit, истребитель запечатлен плавающем в воде сразу после падения.

Напомним, что во вторник новейший американский истребитель F-35 Lightning II потерпел аварию, когда пытался совершить посадку на авианосец в Южно-Китайском море. Самолет не смог сесть на палубу авианосца ВМС США «Карл Винсон». В результате аварии пострадали семь моряков, трое из них доставлены в госпиталь на Филиппинах. Пилот «благополучно катапультировался и был спасен военным вертолетом».



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