Глава Пентагона: США не будут принимать участие в боевых действиях на Украине

Американские военные не будут принимать участие в военном конфликте на Украине, сообщил министр обороны США Ллойд Остин, выступая перед журналистами в Пентагоне.

«Президент ясно дал понять, что не намерен отправлять боевые части на Украину в целях проведения боевых операций», – приводит его слова ТАСС.

Также он добавил, что страна пока не перебрасывала дополнительные подразделения своих вооруженных сил в Европу в связи с ситуацией вокруг Украины.

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли подтвердил, что никаких подразделений власти не развертывали.

Отмечалось, что у США нет наступательных вооружений и постоянных сил на Украине.

«Если РФ вторгнется на Украину, это не пройдет без последствий. <…> На Украине находится небольшое число советников и инструкторов США и НАТО», – утверждал он.

Генерал подчеркнул, что роль США в этом вопросе ограничена.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны РФ ни одна страна не будет защищать Украину.

Напомним, в Кремле не раз отвергали заявления Киева и западных стран о том, что РФ якобы готовит вооруженное вторжение на Украину. Ранее даже называли сроки начала военного конфликта – январь-февраль 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.