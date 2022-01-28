 

Германия подтвердила высылку сотрудника генконсульства России

28.01.2022, 22:56, Новости дня
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Летом 2021 года сотрудника генконсульства РФ в Мюнхене объявили персоной нон-грата, он покинул страну, сообщил МИД Германии.

Издание Spiegel сообщало, что высылка связана с делом о шпионаже, подозреваемым по которому проходит житель России Ильнур Н. МИД Германии подтвердил, что летом сотрудник генконсульства «был объявлен персоной нон-грата, и от него потребовали покинуть страну». В МИДе не уточнили, по какой причине сотрудник генконсульства был объявлен нежелательной персоной, передает РИА «Новости».

Напомним, накануне стало известно, что прокуратура Германии выдвинула обвинения в работе на российскую разведку задержанному в 2021 году в ФРГ гражданину России. Согласно сообщению, обвинение было предъявлено 9 декабря 2021 года гражданину РФ Ильнуру Н. Подозреваемый был задержан в Германии 18 июня 2021 года. Мужчина работал научным сотрудником в одном из университетов Баварии.



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